Il riscaldamento non funziona, i consiglieri stanno in aula con sciarpe e giacche

GENOVA - Proprio nel giorno in cui la Liguria attende la prima neve e a poche ore dall'entrata in vigore dell'allerta meteo, nell'aula rossa dove si svolge il consiglio comunale genovese alcuni consiglieri ed esponenti della giunta stanno partecipando alla seduta con sciarpe e giacche.

Il presidente del consiglio Federico Bertorello ha spiegato che c'è stato un problema di accensione ritardata. "La segreteria generale ha fatto accendere il riscaldamento in aula, ma è chiaro che ci vuole più di mezzora per riscaldarsi e il mio impegno da ora in poi è ricordare ai tecnici di accendere almeno 48 ore prima il riscaldamento della sala rossa".

(foto d'archivio)