Il Primo e il tg salute vanno in vacanza. Tutte le news di medicina sempre aggiornate sul sito e in tv

GENOVA - Il Primo salute e il tg salute vanno in vacanza ma ogni giorno, sul sito primocanale.it e in tv, continueremo ad aggiornarvi con le notizie di salute e medicina.

Come sempre, ancora di più dall'inizio della pandemia, abbiamo cercato settimana dopo settimana di raccontare cosa stava succedendo facendo rispondere i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari che in prima linea stavano combattendo il Covid-19. Abbiamo dato le informazioni indispensabili, quelle necessità pratiche che spesso vengono date per scontate e che durante la pandemia molto spesso si sono complicate.

Ci rivedremo a settembre, pronti a informarvi con articoli, opinioni e interviste su quello che accade nel mondo della sanità in Liguria, sia pubblica che privata per raccontarvi nella maniera più semplice possibile e soprattutto con l’esperienza dei migliori medici della Liguria, la sanità in questi mesi di pandemia.

Il Primo e il tg salute hanno come obiettivo quello di informarvi nella maniera più corretta possibile in particolare in un anno e mezzo dove la comunicazione prima per la pandemia poi per i vaccini ha avuto un ruolo fondamentale.

In queste settimane di stop estivo potrete continuare a seguire le notizie di salute e sanità sul sito https://www.primocanale.it/network/salute/