Il Nautico punta su business e sicurezza e lancia la nuova web tv

GENOVA - Cannes e Monaco hanno annullato i loro eventi, così il Salone Nautico Internazionale di Genova, tappa fondamentale nel calendiario di settore, diventa quest'anno l'unico punto di riferimento per gli appassionati di barche e mondo acquatico: un'edizione speciale, la sessantesima della storia, all'insegna della sicurezza e del business.

E' il primo Salone dell'era Covid, una sorta di 'numero zero' in materia di protocolli sanitari che, avvisano gli organizzatori, saranno severissimi per minimizzare i rischi: dalla misurazione della temperatura ai distanziamenti, fino al tetto agli ingressi giornalieri. Quindi meno visitatori e curiosi ed eventi collaterali, ma attenzione concentrata sugli affari.

"Che Salone sarà? Meno corridoi affollati e meno eventi da palcoscenico ma molto business, forse ancora migliore per le aziende" riassume in una battuta Alessandro Campagna, direttore generale di Saloni Nautici, la società di Confindustria Nautica che organizza il Salone Nautico di Genova. Nessun numero per ora sui biglietti già venduti e neppure sugli espositori "Nella progettazione di questa edizione le due parole chiave sono state sicurezza ed efficacia per le aziende - continua Campagna - abbiamo incanalato tutte le attività per raggiungere in modo complementare questi obiettivi. La valutazione finale la faremo sui contatti realizzati e siamo convinti che, a prescindere da quello che sarà il numero in termini di pubblico, che non è più il parametro, la qualità del visitatore sarà estremamente elevata, le aziende avranno modo di concentrarsi su chi ha una reale propensione all'acquisto. E dal punto di vista dei contenuti questa edizione sarà ancora più ricca di spunti perchè molte imbarcazioni non sono state presentate né in forma privata né ad altri saloni, che tradizionalmente erano prima di noi, quindi ci saranno molte anteprime".

Nei sei giorni del Salone 2020 Primocanale seguirà in diretta tutti gli eventi principali, a partire dall'inaugurazione di giovedì mattina (appuntamento alle 10.45 con la cerimonia dell'alza bandiera). In più Confindustria Nautica, in partnership con Primocanale Production e Liguria Digiitale, ha studiato nel dettaglio la nuova SnTv, un intero canale online con tutti i video degli espositori, le barche, le interviste, i personaggi, così da rendere possibile una visita virtuale anche a tutti quei visitatori che, a causa della situazione internazionale, saranno impossibilitati a partecipare.