Il covid scuote il calcio, 14 positivi nel Genoa: a rischio la partita col Torino

GENOVA - Ancora il presidente del Genoa Enrico Preziosi non ha chiesto alla Lega di rinviare la partita prevista sabato a Marassi contro il Torino. Salgono dunque a 14 positivi al covid (11 giocatori e 3 dello staff) del club rossoblù. Sabato era risultato positivo il portiere Perin costretto a saltare la sfida del San Paolo contro il Napoli, la domenica mattina era risultato positivo il danese Schone. Ora i nuovi accertamenti hanno rilevato altri 12 casi.

Alcuni avrebbero la febbre altri sarebbero asintomatici. Nelle prossime ore i nuovi test. Test tampone che è stato effettuato in queste ore anche ai giocatori del Napoli che domenica hanno affrontato il Genoa. A seconda dei risultati anche la partita del Napoli contro la Juventus potrebbe essere a forte rischio. Al momento non si conoscono i nomi dei positivi al covid. La società rossoblù ha attivato tutte le procedure come da protocollo ma sul caso mancherebbero le linee guida su come agire e la Lega sta intervenendo per chiarire la situazione. Possibile dunque un doppio rinvio.

Chi invece è appena arrivato a Genova ed è subito risultato positivo è Keita Balde vicino alla firma con la Sampdoria. durante i controlli di rito per il tesseramento l'attaccante ex Lazio è risultato contagiato. Non avendo ancora firmato e quindi in assenza di contatti col resto della squadra, è stato posto in isolamento. "Nel corso degli accertamenti previsti dalle normative anti-Covid-19 - recita la nota ufficiale della società - il calciatore è risultato debolmente positivo. Si specifica che lo stesso non ha avuto contatti con il "gruppo squadra" e si trova in isolamento domiciliare fiduciario. Saranno pertanto messe in pratica le procedure sanitarie come da protocollo". La nota precisa anche che "L'AS Monaco ha autorizzato il calciatore Keita Balde a viaggiare e a sottoporsi alle visite medico-sportive, che non hanno evidenziato problematiche".

Anche il direttore della clinica di malattie infettive del policlinico San Martino di Genova Matteo Bassetti commenta quanto accaduto ai giocatori rossoblù: "Quello che sta accadendo al Genoa Calcio potrebbe rappresentare la 'Waterloo dei tamponi'. Dopo poche ore dall'esito di tamponi negativi per tutta la squadra si è assistito a numerose positività con probabili conseguenze importanti sul futuro del campionato di serie A".

Bassetti aggiunge: "I tamponi possono dare, da una parte una falsa patente di negatività e di liberi tutti e, dall’altra, produrre un esercito di positivi asintomatici. Rischiamo di far circolare soggetti negativi che trasmettono il virus e chiudere in casa altri con tampone positivo (o debolmente positivo) che non trasmettono a nessuno. Occorre rimettere al centro la clinica fatta di segni e sintomi, che unita alla virologia, rimane lo strumento migliore per la gestione di questa pandemia. D’altronde abbiamo sempre fatto così nella gestione delle malattie infettive".