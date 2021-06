Il comico 'Mudù' Uccio De Santis in Liguria: riprese a Dolceacqua

DOLCEACQUA - Tappa tutta ligure per il famoso attore comico pugliese Uccio De Santis che si trova in questi giorni a Dolceacqua con la sua troupe per registrare alcuni video di sketch e barzellette che lo hanno reso famoso in tv, nelle piazze, a teatro e ultimamente anche sui social.

Un'occasione per far conoscere le bellezze paesaggistico-storiche della Liguria e del comune di Dolceacqua che ha promosso l'iniziativa. Il girato verrà infatti messo in onda durante la sua trasmissione "Mudù" su Telenorba (in Puglia ed in tutto il sud Italia, con un’utenza media di​ 800.000 spettatori al giorno).