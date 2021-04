I tamponi rapidi arrivano anche nelle farmacie della Liguria, a prezzi calmierati

GENOVA - I tamponi antigienici arrivano in farmacia, grazie ad un nuovo accordo di Regione Liguria per aumentare la capacità di monitoraggio del sistema regionale in vista della stagione estiva. Lo ha annunciato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti nel punto stampa quotidiano sull'epidemia Covid. La partenza sarà tra una settimana-10 giorni. Per quanto riguarda i costi, l’attività sarà svolta senza oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale: il prezzo massimo dei tamponi antigenici è stato fissato a 20 euro per quelli di prima generazione, a 35 euro per i tamponi antigenici di seconda o terza generazione per cui è necessaria l'elaborazione tramite macchinari.

"Sarà necessario prenotare l’esecuzione dei tamponi, che potranno essere effettuati anche all’esterno delle farmacie stesse in gazebo o strutture apposite", ha spiegato Toti. L'attesa è che la gestione informativa avvenga con il sistema Polis, in particolare per emettere la certificazione. "Per noi è un accordo storico che dà possibilità alle farmacie di poter attuare quello che già in altre regioni da tempo sta avvenendo" ha spiegato il presidente di Federfarma Genova Giuseppe Castello. "La capillarità delle farmacie darà una mano al cittadino e credo anche anche alle attività commerciali per esempio gli stessi alberghi, andando verso la stagione estiva".

Intanto proseguono le vaccinazioni e da 52 punti sul territorio si passerà a 100 da lunedì 3 maggio. Inoltre da lunedì 10 maggio aumenterà ulteriormente la capacità vaccinale delle farmacie attive sul territorio, e si arriverà a un totale di circa 6000 somministrazioni la settimana di vaccino AstraZeneca per la fascia 60 – 79. “Siamo molto soddisfatti di aver ampliato gli accordi già esistenti con la Regione Liguria, Alisa e Liguria Digitale, aumentando i servizi per i cittadini", commenta Elisabetta Borachia, presidente dell’Unione Ligure delle associazioni titolari di farmacia. Un secondo, consistente gruppo di farmacie andrà presto ad incrementare il numero dei Punti vaccinali territoriali su tutta la regione, raggiungendo molte zone strategiche: il nostro impiego anche per l'effettuazione dei tamponi antigenici garantirà poi il rafforzamento delle attività di monitoraggio. Il forte gradimento espresso della popolazione per i servizi offerti dalle farmacie ci è di grande conforto e stimolo per continuare con decisione in questa battaglia che richiede un impegno comune”.