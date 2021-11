I fiori della Liguria in mostra ad Amsterdam, l'80% della produzione sanremese va all'estero

GENOVA - I fiori della Liguria sono un'eccellenza internazionale e lo testimonia la presenza della Regione all'International Floriculture Trade Fair, tra le più importanti expo florovivaistiche e vetrina internazionale ospitata a Vijfhuizen, vicino ad Amsterdam, in Olanda. Lo stand è stato realizzato in collaborazione con il Distretto Florovivaistico della Liguria e l’Associazione Nazionale Commercianti ed Esportatori di Fiori (ANCEF), con la partecipazione di sei aziende sanremesi altamente rappresentative.

Ranuncoli, anemoni, ginestre, fronde verdi e fiorite, prodotto stabilizzato e bouquet preconfezionati: un tripudio di colori e profumi che testimonia il valore delle produzioni liguri. Del resto, "L'80% della produzione sanremese raggiunge i paesi esteri, mentre la Liguria da sola rappresenta il 50% della produzione italiana nel settore", spiega il vicepresidente di Regione Liguira e assessore all'agricoltura Alessandro Piana, presente alla manifestazione.

L'Iftf torna dopo un anno di stop dalla pandemia, anno in cui anche Euroflora è slittata alla primavera 2022, e rappresenta "una vetrina internazionale in presenza importantissima per potenziare la rete di contatti e toccare letteralmente con mano la qualità dei prodotti distribuiti quest’anno su oltre 150 espositori".