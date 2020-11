Gol, disattenzioni e un punto a testa: Torino-Sampdoria finisce 2-2

TORINO - Match dai mille volti al Grande Torino. Alla fine la Samp torna dalla trasferta in Piemonte con un punto frutto del 2-2 finale. Una brutta, bruttissima prestazione nel primo tempo che vede una partita priva di emozioni, dal ritmo lento. E' il solito Belotti a sbloccarla sfruttando una bella azione insistita di Singo e una dormita di Augello. Ranieri (squalificato) non apprezza e così ad inizio ripresa effettua un inusuale quanto unico quadruplo cambio. E' tutta un'altra Samp.

I blucerchiati ci mettono verve e prima pareggiano con Candreva che di sinistro batte Sirigu e poi arriva anche il sorpasso con l'intramontabile Quagliarella che al volo crea una delle sue magie. Sembra fatta perchè il Torino è intontito e i blucerchiati controllano senza troppa fatica. Poi però la Samp si abbassa e i granata a test bassa attaccano. Il gol di Meitè sugli sviluppi di un calcio vale il pareggio finale. Alla fine giusto così, un punto a testa e tutti a casa. I blucerchiati salgono a 11 punti in classifica e domenica sera al Ferraris arriva il Milan capolista. Il Torino resta nei bassi fondi in piena zona retrocessione.

GLI SCHIERAMENTI - Ranieri (squalificato, al suo posto il vice Benetti) deve fare a meno di Keita e Colley schiera un 4-4-1-1 con Audero tra i pali, Bereszynski e Augelli terzini mentre al centro della difesa spazio a Ferrari e Yoshida. Linea mediana composta da Candreva, Ekdal, Thorsby e Jankto; Verre in appoggio a Quagliarella. Giampolo assente causa Covid e sostituito dal vice Conti schiera un 3-5-2 con Sirigu in porta; Bremer, Lyanco e Rodriguez a comporre la difeasa; Singo e Ansaldi ad agire sugli esterni con Meité, Rincon e Linetty a fare volume in mezzo al campo: Belotti e Zaza in avanti.

PRIMO TEMPO - Primi minuti di studio, poi al 7' Belotti tutto solo entra in area e batte Audero, dopo il consulto var il gol è annullato. per fuorigioco. I padroni di casa fanno possesso ma la Samp è coperta nella sua metà campo e quando riparte o fa in modo confuso, squadre corte e poche emozioni. Una regala Meitè che se va a grandi cavalcate verso la porta di Audero ma al momento del passaggio decisivo ritarda e la difesa blucerchiata si salva. Il Toro preme di più e al 25' trova il vantaggio. Singo ci mette forza e convinzione Augello dorme pensando che la palla fosse uscita, il cross sul secondo palo trova il solito Belotti che in scivolata non ha difficoltà a insaccare. I granata insistono ma l'occasione del pari arriva sui piedi di Verre che però è lento e non sfrutta al meglio l'affondo sulla sinistra di Jankto. Lampo blucerchiato al 37' prima candreva si è visto murato poi Quagliarella si gira bene ma sparacchia in curva. Si rivede Candreva ma il primo tempo finisce senza ulteriori sussulti.

SECONDO TEMPO - Quadruplo cambio per la Sampdoria: fuori Verre, Jankto, Yoshida ed Ekdal, entrano Gabbiadini, Damdsgaard, Tonelli e Adrien Silva. Non è decisamente piaciuto il primo tempo a Ranieri che cerca un scossa. E subito blucerchiati vicino al pari con Quagliarella ma Sirigu sulla linea salva, ma il 27 blucerchiato era in fuorigioco. Ma è un'altra Samp che ci mette più verve e al 54' arriva anche il pari con Candreva che sffrutta un rimpallo tra Bremer e Quagliarella e di sinistro fulmina Sirigu. E' 1-1. Audero dice no a una insidiosa punizione di Rodriguez. Il match si incattivisce: gialli per Tonelli e Lyanco. Poi al 63' il ribaltamento è compiuto: lancio lungo di Cadreva che pesca in mezzo all'area Quagliarella lasciato incredibilmente solo dalla difesa granata, il 27 osserva la palla e si coordina, il suo tiro al volo è una magia che si insacca all'angolino e regala il vantaggio blucerchiato. Un minuto e Zaza sfiora il pari con un tiro forte e preciso: Audero risponde presente. Ma le emozioni al grande Torino sono sembrano finire. E arriva il pari granata. E' il 77' quando Meitè svetta più in alto di tutti e trova il pareggio. E' il gol del 2-2. Andamento della partita capovolto con la Samp che soffre e il Torino che preme ma i blucerchiati riaprtono in contropiede. Audero miracolo su Lyanco. La stanchezza si fa sentire e la confusione in campo regna sovrana. L'ultima occasione capita a Zaza che di testa spedisce alto. Il triplice fischio mette fine alle ostilità. Un punto a testa e tutti a casa.

IL TABELLINO:

TORINO 2

SAMPDORIA 2

GOL: 25' Belotti, 54' Candreva, 63' Quagliarella, 77' Meitè

Torino (3-5-2): Sirigu; Bremer, Lyanco, Rodriguez (70' Murru); Singo, Meité, Rincon, Linetty, Ansaldi (70' Verdi); Belotti, Zaza. Allenatore Conti (Giampaolo positivo al Covid).

Sampdoria (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Yoshida (46' Tonelli), Augello; Candreva, Ekdal (46' A.Silva), Thorsby, Jankto (46' Damsgaard); Verre (46' Gabbiadini); Quagliarella (83' Ramirez). Allenatore Benetti (Ranieri squalificato).

Arbitro: Doveri di Roma, al Var: Nasca e in postazione avar Alassio.

Note: ammoniti Tonelli, Lyanco, Ferrari, A.Silva