Gli imperiesi in quarantena a Malta tornano a casa dopo una decina di giorni

GENOVA - Doveva essere un viaggio di maturità, ma la fine della vacanza è slittata di due settimane per gli otto ragazzi imperiesi che, in partenza dall'aeroporto di Malta, si sono dovuti sottoporre ad una quarantena di una decina di giorni. Un compagno, l'unico non vaccinato, è risultato "reattivo" agli anticorpi del test e per tutta la comitiva è scattata la quarantena. Ma adesso, finalmente, è arrivato il momento di tornare a casa.

"Siamo contentissimi, non vedevamo l'ora!", racconta Lorenzo. "Io con il green pass mi aspettavo di poter viaggiare tranquillo, poi è successa questa cosa e no, non ce lo saremmo mai aspettati. Il tampone lo hanno fatto solo al ragazzo che è positivo, solo il rapido, ed è bastato per metterci tutti in quarantena".

"Era un momento che aspettavamo da giorni e che seguo con particolare vicinanza, visto il mio interessamento e le ripetute interlocuzioni con il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, attivatosi immediatamente con la Farnesina", così il vice presidente di Regione Liguria Alessandro Piana. "Gli interventi di Regione Liguria per risolvere la situazione si sono moltiplicati sin dall’annuncio della reattività di un ragazzo del gruppo al Covid con conseguente quarantena forzata. Ci rassicura sapere che tornano a Imperia, lasciandosi questa disavventura alle spalle. E’ anche lo spunto per riflettere su vacanze covid-free e per rivalutare ancora una volta la bellezza dell’Italia e del nostro straordinario territorio, dalla costa all’entroterra passando per l’Alta Via dei Monti Liguri".

"Proprio per evitare queste disavventure mi viene spontaneo rivolgere un invito a tutti gli italiani ad evitare viaggi all'estero e a fare le vacanze in Italia, specialmente in Liguria regina delle Bandiere Blu". Dello stesso avviso è la consigliera regionale di Fratelli d'Italia Veronica Russo. "Tra l'altro, ricordo che qui da noi, per merito dell'assessore Berrino, i turisti stranieri hanno anche l'assicurazione automatica per tutte le spese qualora dovessero essere contagiati dal Coronavirus".