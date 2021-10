GENOVA - Gli appuntamenti in Liguria di mercoledì 13 ottobre GENOVA - Biblioteca Berio - Via del Seminario, 16 ore 9. In occasione delle iniziative per la settimana nazionale della Protezione civile, presentazione del progetto e illustrazione dei risultati del sondaggio sulla percezione dei rischi naturali delle persone che lavorano e vivono a Genova.

GENOVA - Ospedale Villa Scassi - Corso Scassi, 1 ore 10:30. Inaugurazione della prima sede regionale dell'Associazione 'Tumore al seno metastatico-Noi ci siamo', in occasione della giornata nazionale sul tumore al seno metastatico.

GENOVA - Palazzo Tursi ore 14. Seduta del Consiglio comunale.

SAVONA - Ospedale San Paolo, sala Vaira ore 16. Presentazione nuovo centro per la cura dell'ictus.

GENOVA - Palazzo della Borsa ore 17. Convegno Ottobre in rosa, la donna al centro. Organizzato da Aidda (associazione imprenditrici e donne dirigenti d’azienda).

GENOVA - Club Amici del Cinema di Genova Sampierdarena ore 21:00 Cerimonia di consegna del 'Premio Stefano Pittaluga' a Steve Della Casa.