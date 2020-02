Giustizia, Sarzana vince il bando: nel comune aprirà un ufficio di prossimità

SARZANA - Il Comune di Sarzana è risultato il primo classificato in Liguria, con 62 punti, per il bando regionale per l'attivazione di nuovi uffici di prossimità dei tribunali. "Siamo molto contenti di questo risultato - afferma la sindaca Cristina Ponzanelli -, comincia ora una fase di approfondimenti in cui verificheremo i servizi da attivare e ogni aspetto organizzativo di questo progetto pilota.

Aprire un ufficio di prossimità a Sarzana permetterebbe ai cittadini di tutta la Val di Magra di trovare piccoli ma essenziali servizi in città". I punteggi ai Comuni che si sono candidati sono stati attribuiti in base a soppressione di uffici giudiziari, distanza con il tribunale competente, numero di abitanti. Dopo l'individuazione dei servizi partirà la formazione degli operatori e l'allestimento delle postazioni degli uffici di prossimità. Fra i servizi informazioni sui procedimenti civili, possibilità di effettuare il deposito telematico degli atti, ricezione di comunicazioni e notificazioni dalle cancellerie, evitando l'affollamento delle sedi giudiziarie. Per la provincia della Spezia hanno partecipato i comuni di Sarzana (62 punti), Borghetto Vara e Deiva Marina (39), Calice al Cornoviglio e Riccò del Golfo (25 punti), Beverino (23), Lerici (22) e Rocchetta Vara (18).