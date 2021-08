Gino Strada "uno di meno", chieste le dimissioni di un consigliere genovese

GENOVA - Il Pd di Genova ha chiesto le dimissioni di un consigliere di Fratelli D'Italia al Municipio Medio Levante del Comune di Genova che ha commentato la morte di Gino Strada scrivendo in un post 'uno di meno'. Il Pd "ha appreso con sconcerto e indignazione che il consigliere di Fratelli d'Italia nel Municipio VIII Medio Levante Igor D'Onofrio abbia inteso salutare la morte di Gino Strada con le parole 'uno di meno' unite da vario ciarpame fascista".

D'Onofrio ha poi tolto il post dalla bacheca di un amico spiegando di averlo fatto per evitargli problemi. "Il contegno del consigliere D'Onofrio, peraltro non nuovo ad atteggiamenti del genere, non è compatibile con la rappresentanza della cittadinanza e delle istituzioni genovesi - afferma in una nota il Pd -. Chiediamo le sue dimissioni, e chiediamo che Fratelli d'Italia e il sindaco Marco Bucci si dissocino dalla volgarità estremista del loro consigliere prendendo le dovute distanze e pretendendo le sue dimissioni". Oggi, sempre in Liguria, un consigliere del Comune di Cogoleto si è dimesso dopo avere scritto in un post "bruci all'inferno" anche lui riferito a Gino Strada ( LEGGI QUI ).