Genova, riecco la Fiera di Sant'Agata: green pass solo per chi compra o prova la merce

GENOVA - Oltre 620 operatori arrivati da ogni angolo d'Italia. Il quartiere genovese di San Fruttuoso si anima per il recupero della tradizionale Fiera di Sant'Agata saltata a inzio febbraio a causa delle misure restrittive vigenti in quel momento per limitare la diffusione dei contagi Covid. L'ultima volta che si tenne era il febbraio 2020, pochi giorni prima dello scoppio della pandemia.

Green pass obbligatorio per gli operatori che coloreranno le principali strade di San Fruttuoso con i vari prodotti in vendita. Certificato verde che servirà anche per chi intende acquistare o provare la merce in vendita lungo i banchi con i controlli che potranno essere effettuati a campione. Non sarà invece necessario il green pass per chi passeggia tra le vie in mezzo alle bancarelle e agli stand enogastronomici della Fiera.

Come sempre prodotti per la casa, abbigliamento, fiori e prelibatezze gastronomiche tipiche di ogni regione d'Italia protagoniste a San Fruttuoso. Le strade interessate alla manifestazione sono: C.so Sardegna tra via Giacometti e via Don Orione, via P.Giacometti, via F.Casoni, Piazza Terralba, via Tortii, Piazza Martinez, Piazza Giusti, Piazza Manzoni, C.so G.Galilei, via Novaro, via De Paoli (Qui tutte le modifiche alla viabilità ).