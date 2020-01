Genova nel mondo: uno 'spacciatore' a Londra per promuovere il basilico dop

GENOVA - Uno 'spacciatore' di basilico dop tra i grattacieli della city londinese che attraverso il profumo del prodotto tipico della Liguria aiuta un serioso manager a fare un viaggio immaginario tra le emozioni i panorami e i sapori della terra di Liguria. È l'idea di "The Basil Journey", il videoclip realizzato dall'attore genovese Andrea Di Marco, che sarà distribuito via social per promuovere il pesto. L'annuncio durante il "basilico genovese day", giornata per celebrare il prodotto simbolo della Liguria.

"Questa giornata nasce per valorizzare il basilico genovese Dop - spiega Roberto Panizza, presidente dell'associazione Palatifini che organizza il mondiale di pesto al mortaio - che si distingue proprio per la certificazione, che è una garanzia per i consumatori di avere un prodotto originale lavorato attraverso una tecnica precisa". Basilico elemento principale del pesto che dilaga sulle tavole. "Ormai il pesto è entrato in tutti piatti dei migliori chef - spiega Ivano Rocchebono, chef stellato - e si può ormai abbinare a qualsiasi cosa, a dolce, salato, antipasti o primi. La cosa bella è che, anche attraverso queste iniziative, i ragazzi più giovani riescono ad avvicinarsi a questa salsa e all'alta cucina. Il mio consiglio è quello di calibrare sempre bene il sapore del pesto a quello degli altri ingredienti".