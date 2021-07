Genova, l'assalto di diecimila passeggeri manda in tilt porto e angiporto

GENOVA - L'assalto dei diecimila passeggeri e oltre tremilacinquecento fra auto e tir in partenza per isole e nord Africa manda in tilt il traffico della zona dell'angiporto di Genova. A questi si devono aggiungere 1400 vetture e 3500 passeggeri in arrivo e sbarcati in porto.

Sin dalle sette del mattina lunghe file di veicoli si sono create negli svincoli dell'elicoidale e in direzione dell'uscita del casello dell'autostrada di Genova Ovest.

A complicare la situazione e ritardare sbarchi e imbarchi alcuni casi di soggetti positivi al covid trovati a bordo di una delle dieci navi arrivate a Genova e in procinto di ripartire entro sera per nord Africa, Sardegna e Sicilia.

Due positivi anche fra l'equipaggio dell'unica nave da crociera al terminal di ponte dei Mille, la tedesca Mein Shiff 4, arrivata con mille passeggeri e in procinto di ripartire per un giro nel Mediterraneo con due mila crocieristi a bordo.

Molto intenso e impegnativo l'imbarco sui due traghetti diretti nel Magreb: la Exellent di Grandi navi veloci e la Carthage della compagnia di stato tunisina

Sulle due navi sono stati imbarcati quasi 700 veicoli e 3700 passeggeri, per buona parte famiglie con auto stipate all'inverosimile di masserizie che arrivano da ogni parte d'Italia e d'Europe per raggiungere Marocco e Tunisia per le vacanze. Per molti l'atteso ritorno a casa dopo due anni a causa dello stop imposto dal covid.

I rallentamenti sono provocati dalle rigide procedure per gli imbarchi per i porti del Nord'Africa che prevedono doppia vaccinazione o tampone... negativo s'intende, precisazione doverosa perchè capita non di rado di passeggeri fermati mentre tentavano di imbarcarsi esibendo tamponi positivi. Per loro la vacanza si ferma a Genova.