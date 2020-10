Genova, ipotesi nuove misure restrittive localizzate per limitare contagi covid

GENOVA - Attesa a Genova per una possibile nuova e ulteriore stretta. L'aumento dei contagi in alcune zone della città preoccupa e si cerca di trovare una soluzione capace di contenere la diffusione del covid. Nel centro storico misure restrittive sono già in vigore da due settimane.

Il sindaco Marco Bucci ha spiegato che in alcune zone della città i dati parlano di dieci positivi ogni 10mila mentre la media nazionale è di 2 su 10mila. Attenzione particolare oltre ai vicoli è rivolta verso il ponente cittadino con Sampeiradrena, Cornigliano e Rivarolo monitorate. In altri quartieri invece il dato è confortante come ha spiegato lo stesso Bucci con valori non oltre lo 0,5 casi ogno 10mila residenti.

Per prendere una decisione su che misure adottare il Comune aspettava il nuovo Dpcm del governo varato nella notte. Ora una riunione valuterà se adottare misure ancora più stringenti in altri quartieri della città.

La Regione Liguria intanto sta lavorando all'apertura di ulteriori strutture sul territorio a bassissima intensità di cura, cinque al momento le ipotesi di immobili al vaglio. Inoltre potrebbe trasferire a Genova l'ambulatorio mobile anti covid impiegato alla Spezia. Resta il centro storico di Genova la zona a più alta diffusione del contagio, in particolare le vie a ridosso del Porto Antico che oscillano tra 5-10 contagiati per 10 mila abitanti.