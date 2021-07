Genova, assalto ai traghetti: 25 mila passeggeri in coda per andare in vacanza

GENOVA - Il cuoco che torna in Sicilia passando da Genova dopo le ferie in Marocco, lo spedizioniere che si ritrova in coda per consegnare merce da spedire su un container ai paesani in Tunisia. Tutti in fila sotto il sole di Genova.

Altra giornata campale per il porto per gli imbarchi dei traghetti per nord Africa e isole.

In tutto 25 mila passeggeri in partenza, compresi cinquemila croceristi che si imbarcano sulle navi più imponenti e di lusso.

Ben 15 mila i viaggiatori che partono su un traghetto per Sardegna, Corsica, Sicilia e Nord Africa.

La nave più importante è la Tanit della Cotunav, la compagnia nazionale tunisina, che imbarcherà 3300 viaggiatori e oltre mille auto.

Imbarchi per il nord Africa rallentati dai controlli Covid. E anche in maghreb la differenza la fanno i vaccin, come raccontano i viaggiatori.

In Marocco la campagna va benissimo. In Tunisia invece la vaccinazione va male e si chiudono le attività.

Giornata infausta per un marocchino che ha provato a imbarcarsi sulla nave per Tangeri nonostante fosse ricercato: la polizia di frontiera lo ha scoperto e la sua estate è finita oggi, in manette.