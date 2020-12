Genoa: Rovella alla Juve per 10 milioni, ci andrà nel 2022. Arriva Vavro

GENOVA - Nicolò Rovella passa subito alla Juventus per 10 milioni, ma resterà in prestito al Genoa per il prosieguo di questo e per tutto il prossimo campionato. Con un'operazione che ricalca quella a suo tempo fatta per Cristian Romero, le due società - in ottimi rapporti - perfezionano un'operazione ma ne diluiscono i tempi attuativi.

L'affare sembra di entrambe, visto che Rovella era in scadenza di contratto e tra pochi giorni avrebbe potuto firmare a parametro zero per qualsiasi club. Si è trovato un accordo che permette al Genoa di ottenere comunque una contropartita congrua, rispetto al niente che sembrava profilarsi in caso di braccio di ferro, e di tenersi Rovella ancora per un campionato e mezzo.

Sul fronte degli innesti, oggi è il giorno dell'arrivo di Denis Vavro in prestito dalla Lazio. Si parla anche di Abdoulaye Toueré del Nantes e di Rade Krunic del Milan.