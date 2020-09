Genoa, parte la rivoluzione: in arrivo Zajc, vicini Ranocchia e Badelj, Czyborra in città

GENOVA - Si accende il mercato del Genoa. Trattativa avviatissima per il fantasista Miha Zajc ex Empoli che dovrenne afrrivare in prestito dal Fenerbahce con riscatto a 3 milioni. Il tecnico Maran gioca col trequartrista e Zajc ha le caratteristiche giuste. Il giocatore era gia' stato accostato ai rossoblù la scorsa stagione. Il diretore sportivo Faggiano segue anche l'esterno olandese Karsdorp della Roma.

I club si parlano e il Grifone chiede il prestito con obbligo di ricatto a circa 7 milioni. Intanto sempre nel mirino Ranocchia che sarebbe felice di chiudere la sua carriera proprio nella squadra che lo aveva preso, insieme a Bonucci, dopo il boom nel Bari. Piace anche Milan Badelj, il centrocampista in uscita dalla Lazio sarebbe davvero ad un passo. per la difesa resta sempre valida anche la pista che porta a Juan Jesus. Intanto il terzino sinistro Lennart Czyborra ha effettuato le visite mediche in città. Il tedesco arriva con la formula biennale con diritto di riscatto a 5, 5 milioni. Infine si cercano soluzioni tra Genoa e Inter per risolvere il futuro di Pinamonti.