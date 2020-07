Genoa: Nicola recupera Lerager, rilancia Schone e si affida a Pandev

GENOVA - Quella col Sassuolo potrebbe essere la partita decisiva per la salvezza del Genoa. Persino una sconfitta o un pareggio del Lecce a Udine potrebbe dare la matematica certezza ai rossoblu di giocare in serie A anche il prossimo anno, indipendentemente dal risultato di Criscito e compagni. Ma la squadra di Nicola, che dalla sconfitta con l'Inter ha tratto comunque buone indicazioni) deve pensare al suo cammino e cercare di fare punti al Mapei Stadium.

Una vittoria toglierebbe ogni dubbio, ma anche il pareggio in caso di successo dei salentini in Friuli avvicinerebbe l'obiettivo perchè a conti fatti mancherebbe un solo punto da conquistare in casa nell'ultima giornata contro il Verona degli ex Juric, Veloso, Lazovic e Gunter ormai senza motivazioni. Formazione quasi delineata con una difesa davanti a Perin composta da Goldaniga, Romero e Masiello (Zapata dovrebbe riposare), a centrocampo Biraschi o Ankersen sulla destra con Criscito a sinistra, in mezzo Schone affiancato da Jiagiello e il rientrante Lerager. In avanti Pandev con Jago Falque o Pinamonti. Qualche ballotaggio c'è per questo penultimo scatto del Grifone con un occhio al Sassuolo e un orecchio al Lecce.