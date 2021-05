Genoa, lesione per Biraschi mentre per Criscito solo un edema

GENOVA - Sono stati ufficializzati dal club rossoblu i risultati delle analisi mediche sugli infortuni di Davide Biraschi e di Mimmo Criscito, il capitano addirittura aveva saltato la trasferta con la Lazio. Per Biraschi, che si è fatto male nel finale di match contro i biancocelesti, gli esami a cui si è sottoposto il difensore del Genoa hanno evidenziato una lesione di secondo grado al muscolo ileopsoas.

Per Criscito, invece, non è stata riscontrata alcuna lesione ma un edema al soleo. Buone notizie per il capitano che verrà valutato giorno per giorno, mentre per Biraschi appare più lungo in suo recupero. Il tecnico Ballardini in difesa resta in emergenza in vista del delicato match per la salvezza contro il Sassuolo a cui mancherà in retroguardia lo squalificato Marlon. Goldaniga, Masiello, Radovanovic, Zapata e Onguene sono comunque pronti. Nessun problema negli altri reparti con il rientro di Pandev in attacco.