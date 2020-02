Genoa-Lazio, super controlli e tifoserie divise in Gradinata Sud: Al Ferraris più di 25mila spettatori

GENOVA - Gradinata Sud divisa in tre, parte superiore chiusa, potenziate le forze dell’ordine, raddoppiato il servizio steward. L'obiettivo per tutti è evitare che le due tifoserie entrino in contatto. Genoa-Lazio si annuncia ad alta tensione. Al Ferraris la sfida è in programma alle 12.30. Attesi almeno 4mila sostenitori laziali. In tutto gli spettatori attesi a Marassi saranno 25mila. Primocanale sarà in diretta dalle 11,30 e successivamente alle 14,15 per un lungo dopo partita.

Ma quella in programma è senz'altro la sfida delle polemiche. L’osservatorio per le manifestazioni sportive non ha considerato la gara a rischio. E così i tifosi ospiti hanno acquistato in massa i biglietti per la sfida. In settimana non sono mancate le polemiche con i supporters genoani che avrebbero voluto una presa di posizione diversa dalla società. Invece alla fine tifosi rossoblù e bianco celesti condivideranno lo stesso settore, fianco a fianco, in mezzo il cordone delle forze dell’ordine e gli steward a controllare che tutto fili liscio. Parte superiore della Gradinata chiusa. Ma la preoccupazione è alta anche per la fase di accesso al Ferraris. A Genova è stato predisposto un piano ad hoc.

L'apertura dei varchi è fissata alle 10.30. Via del Piano sarà interdetta al transito pedonale e al traffico veicolare. Per i tifosi del Genoa abbonati nella Sud, o con biglietto di questo settore, l'ingresso all'impianto è fissato da via Casata Centurione lato Corso De Stefanis (varchi dal 111 al 116). Per i tifosi della Lazio, il parcheggio è stato fissato in piazzale Kennedy (Fiera del Mare), da cui poi partirà un servizio navetta verso Marassi, "riservato e suddiviso per settore (Settore Ospiti – Gradinata Sud)". Per i laziali, accesso al settore ospiti dai varchi 81-82-83-84; per i laziali titolari di un tagliando di gradinata Sud, ingresso obbligatorio al Ferraris dal varco 91.

IL CAMPO - Il Genoa è reduce dalle due vittoria ottenute col Bologna in trasferta e il Cagliari in casa due settimane fa. Ma complice i risultati delle altre occupa ancora il terzultimo posto in classifica. Certo è che Nicola è stato in grado di ridare entusiasmo alla piazza, oltre ai risultati si inizia a vedere una logica di gioco, ma la lotta per la salvezza in coda è accesissima. Il tecnico rossoblù però deve fare i conti con un centrocampo martoriato dagli infortuni, recuperato in extremis Schone. Dall'altra si troverà una Lazio che letteralmente vola e insegue la Juventus a distanza in quella che è la corsa per lo scudetto. La vittoria della quadra di Inzaghi contro l'Inter nell'ultimo turno ha detto che i biancocelesti sono i principali avversari dei bianconeri. La vittoria degli uomini di Sarri contro la Spal nell'anticipo di sabato costringe la Lazio a cercare la vittoria. Una pressione in più che il Genoa potrebbe provare a sfruttare.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Soumaoro, Masiello; Ankersen, Behrami, Schöne, Cassata, Criscito; Pandev, Sanabria. Allenatore Davide Nicola.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. Allenatore Simone Inzaghi.