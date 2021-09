Genoa, i convocati per la Fiorentina: Caicedo non ce la fa, rientra Badelj

GENOVA - E' stata diramata la lista dei convocati del Genoa per la sfida contro la Fiorentina prevista per il pomeriggio di oggi alle 15 allo stadio Luigi Ferraris di Genova: niente da fare per Felipe Caicedo, assente per un fastidio muscolare che lo ha tenuto fuori già per la trasferta di Cagliari. L'ecuadoriano quasi sicuramente non recupererà nemmeno per la partita contro il Bologna nel turno infrasettimanale di martedì prossimo.

Buone notizie invece per il centrocampo, che ritrova la regia e la tecnica di Milan Badelj, anche lui assente in Sardegna. Ad affiancalo ci potrebbero essere Rovella e Toure nel caso si ritroni al modulo 3-5-2. Assente in attacco anche Caleb Ekuban, che contro il Cagliari ha disputato mezz'ora di gioco, e Stefano Sturaro, che invece ha disputato solo il primo tempo dell'ultimo impegno di campionato.