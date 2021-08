Genoa, Destro allo Spezia che manda Nzola in rossoblu e scambio col Toro Izzo-Biraschi

GENOVA - Genoa frenetico sul mercato. Lammers in arrivo ma in attacco Preziosi insiste per Caicedo della Lazio offrendo un ingaggio oltre i 2 milioni di euro che però non sembrano bastare a convincerlo ad arrivare a Genova dove la vasta comunità di ecuadoriani lo aspettano. Per questo è in piedi pure una maxi operazione con lo Spezia: Destro e Agudelo agli aquilotti con Nzola che arriverebbe in rossoblu. Per la fascia c’è Fares della Lazio ma il club capitolino vuole l’obbligo di riscatto da parte del club di Preziosi. Così l’alternativa è Zageeler.

E mentre è già a Genova Maksimovic svincolato dal Napoli per la difesa si profila un’altra idea: uno scambio col Torino che prenderebbe Biraschi e in cambio rimanderebbe al Genoa Armando Izzo. Intanto è atteso anche Diego Perotti. La squadra di Ballardini sta preparando il delicato match di domenica al Ferraris col Napoli.