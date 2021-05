Genoa, Ballardini: "Qui abbiamo fatto 35 punti, e su Kallon mi sono arrabbiato..."

GENOVA - Ballardini a ruota libera dopo il successo di Cagliari: “Da quando siamo arrivati noi il Genoa ha fatto 35 punti. Siano contenti e per fare questi risultati ci vogliono qualità ma anche coinvolgimento. Kallon? L’ho visto solo mercoledì e mi sono molto arrabbiato, ho detto 'e questo non me l’avete fatto vedere?' Mi sembra un ragazzino serio e quello che ha passato nella vita fuggendo dall’Africa gli dà tanta carica”.

Al tecnico viene chiesto perché viene sempre chiamato in corso. Ballardini puntualizza: “Prima di oggi ho fatto bene a Cagliari, alla Lazio e al Genoa. Io in rossoblù ho iniziato una volta sola facendo 12 punti in 7 partite per poi essere esonerato. Al Genoa succedono anche queste cose”. Insomma un Ballardini che non ci sta e sottolinea il suo lavoro. Aspettando le altre è all’undicesimo posto con una media punti di 1,4 punti.