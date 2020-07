Genoa a Udine caccia al colpo in trasferta per staccare il Lecce

GENOVA - Il Genoa di Davide Nicola scende in campo alle 19.30 a Udine contro i padroni di casa. Una sfida delicata in chiave salvezza con i rossoblù che vogliono approffittare della sconfitta del Lecce contro il Sassuolo nell'anticipo di sabato per distanziare i pugliesi.

Il tecnico del Grifone deve fare a meno di capitan Criscito e Radovanovic infortunati e di Schone squalificato. L'obiettivo è portare a casa punti preziosi e chiudere la difesa che dalla ripresa del campionato ha subito 9 reti in tre partite. L'Udinese arriva alla sfida tranquilla dopo aver battuto all'Olimpico la Roma, successo che ha permesso alla formazione friuliana allenata da Gotti di distanziarsi dalla lotta salvezza.

Fischio d’inizio allo stadio Friuli alle 19.30. Arbitra Orsato di Schio. In sala Var ci saranno Luigi Nasca di Bari e Mauro Vivenzi di Brescia.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

Udinese (3-5-2): Musso: Samir, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Jajalo, De Paul, Zeegelaar; Lasagna, Okaka. Allenatore Gotti.

Genoa (3-5-2): Perin; Romero, Soumaoro, Masiello; Biraschi, Cassata, Behrami, Sturaro, Barreca; Favilli, Pinamonti. Allenatore Nicola.