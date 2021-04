Freddo e pioggia, la primavera tarda ad arrivare in Liguria

GENOVA - La primavera non si è ancora tanto vista in Liguria: se marzo è 'pazzarello', aprile non ha voluto essere da meno e nell'ultima settimana è tornata il freddo e la pioggia, con qualche spolverata di neve nell'entroterra. E il weekend sarà proprio all'insegna dell'instabilità: se da una parte sarà un sabato più caldo e soleggiato, dall'altra domenica dovrebbero tornare a scendere nuovamente le temperature.

LE PREVISIONI METEO DI ARPAL

OGGI VENERDI' 16 APRILE Nelle prime ore nuvoloso con deboli piogge o locali rovesci su Centro-Ponente in particolare su rilievi e versanti padani, anche a carattere nevoso oltre 700-800. Progressive schiarite sulla costa a partire da Levante per effetto di un flusso più secco settentrionale. Nubi cumuliformi a evoluzione diurna sui rilievi, localmente associate a qualche rovescio in particolare su Centro-Levante. Venti: moderati settentrionali con rinforzi su Centro-Ponente e sui rilievi; temporanea attenuazione e rotazione dai quadranti occidentali a Levante nelle ore centrali e pomeridiane e nuovo rinforzo da Nord-Est in serata. Mare: poco mosso su Centro-Levante, stirato sotto costa; mosso a Ponente per onda corta da Est/Nord-Est, fino a molto mosso al largo. Umidità: su valori medio-bassi. Segnalazioni di protezione civile: vento forte dai quadranti settentrionali.

DOMANI SABATO 17 APRILE In prevalenza poco nuvoloso con qualche velatura, dal pomeriggio nubi medio-alte in arrivo da Levante. Temperature massime in aumento grazie al soleggiamento e ai venti secchi di caduta. Venti: moderati settentrionali con residui rinforzi fino al mattino, in attenuazione e rotazione dai quadranti occidentali a Levante nelle ore centrali e pomeridiane. Mare: poco mosso a Levante, mosso in graduale calo a poco mosso dal pomeriggio a Ponente. Umidità: su valori bassi