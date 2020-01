Forum Ambrosetti alla Spezia, Toti: "Bisogna spingere sulle start up"

LA SPEZIA - "Abbiamo voluto coinvolgere Ambrosetti per individuare i migliori percorsi di sviluppo per il nostro territorio, alla luce di dati oggettivi. L'obiettivo è quello di individuare le nostre qualità ma anche i nostri punti di debolezza e di sviluppo". Lo ha detto il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti intervenendo al Forum Ambrosetti alla Spezia.

"Tenendo conto soprattutto di due dati antitetici: i depositi bancari della Liguria e della provincia della Spezia che continuano a crescere e il fatto che la provincia spezzina e' indietro sulle start up. Una tendenza che può essere invertita solo se si coinvolge il mondo imprenditoriale, le associazioni di impresa e la formazione in una visione ampia e globale", ha aggiunto il governatore alla presenza, tra gli altri, del sindaco Pierluigi Peracchini, dell'assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone e di Lorenzo Tavazzi, partner Ambrosetti.

"Noi siamo una realtà di 1,6 milioni di abitanti. Siamo più o meno la provincia di Brescia per PIL, per questo è il momento di condividere per questo territorio il modello di sviluppo, basato sull'economia del mare, il turismo, la ricerca, la qualità dei nostri prodotti", ha aggiunto Toti. Sono emersi dati contrastanti: i depositi bancari più elevati del Nord Ovest, e gli scarsi investimenti in start up. "Bisogna invertire la tendenza ma si può fare solo se coinvolgiamo il mondo imprenditoriale, perché occorre uno scatto da parte di chi costituisce l'ossatura del PIL , cioe' i grandi investitori e piccole e medie imprese consorziate che devono credere nel futuro, innovando", ha precisato il presidente ligure.

"La Spezia è uno dei porti più efficienti del Mediterraneo per il trasporto su ferro, per il milione di crocieristici e per il milione di Teu movimentati, oltre a essere il primo distretto di produzione della nautica da diporto e ha la presenza delle tre principali compagnie di crociera: MSC, Royal e il Gruppo Carnival con il suo marchio Costa. Positivo il lavoro che si è fatto sul turismo alla spezia fino a 6 anni fa non aveva alcuna vocazione turistica oggi il turismo e' un punto importante per Spezia che funge da hub per le Cinqueterre, Portovenere, Lerici. E poi gli investimenti alberghieri che si stanno facendo sul territorio, pari quasi all'area di Genova e gli investimenti su Palmaria", ha preseguito Toti.

"Accanto a numerosi punti di forza ci sono anche debolezza strategiche: quella sul tema infrastrutturale, la burocrazia che va ulteriormente semplificata e la piccola dimensione dei nostri produttori, verso i quali dobbiamo incentivare processi di aggregazione per aiutare i consorzi locali", ha concluso Toti. Un percorso di cui ormai si ha consapevolezza e che non si fermerà. Di questo e di altro se ne riparlerà il 31 marzo a Palazzo Ducale per un altro focus sulla Liguria a firma Ambrosetti.