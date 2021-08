Florean trionfa con Chentre al Rally Vigneti Monferrini

Liguria al top al Rally Vigneti Monferrini che si è disputato nello scorso weekend a Canelli. Tra i vigneti astigiani Elwis Chentre navigato dal savonese Fulvio Florean ha dominato la gara con la Skoda Fabia R5 preparata dal Team D’Ambra. Una superiorità netta quella dell’equipaggio portacolori del New Driver’s Team, che ha vinto tutte le otto prove speciali in programma, senza lasciare nulla agli avversari.

Chentre e Florean, che sono attualmente al comando della Coppa Rally Zona 1, hanno partecipato alla gara canellese per mantenersi in allenamento in vista del Rally Città di Torino di inizio settembre, valido appunto per il CRZ, obiettivo stagionale dell’equipaggio.

“Oggi è stato tutto perfetto, vincere nuovamente qui dopo tanti anni ha un gusto particolare. Alla partenza dell’ultima prova speciale ci siamo detti che avremmo dovuto vincerle tutte e così abbiamo fatto. Abbiamo dominato, ma comunque gli avversari oggi erano forti, non abbiamo mai perso la concentrazione e la determinazione” - ha dichiarato Fulvio Florean sul palco d’arrivo.