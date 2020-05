Festa della Repubblica, martedì le Frecce Tricolori nel cielo della Liguria

GENOVA - Le Frecce Tricolori solcheranno i cieli della Liguria passando a Genova e ad Alassio. L'appuntamento è per martedì 26 maggio. L'evento avviene in occasione delle celebrazioni per il 74° anniversario della proclamazione della Repubblica, la pattuglia acrobatica nazionale (Pan) effettuerà una serie di sorvoli, toccando tutte le regioni italiane e abbracciando simbolicamente con i fumi tricolori tutta la Nazione, in segno di unità, solidarietà e di ripresa. A partire dal 25 maggio la Pan decollerà da Rivolto, sede delle Frecce tricolori, e toccherà - nell'arco di cinque giorni - tutti i capoluoghi di regione.

L'appuntamento con le Frecce Tricolori a Genova è previsto per martedì 26 maggio 2020. Il sorvolo e il tricolore verrà effettuato in prossimità dell'Acquario di Genova (con provenienza est sud est) e del Porto Antico. Il momento clou è stimato intorno alle 10. Subito dopo la Pattuglia acrobatica nazionale punterà verso il Savonese per disegnare la bandiera tricolore anche sul cielo sopra Alassio.

Tra le città che saranno sorvolate anche Codogno, prima zona rossa dell'emergenza sanitaria che ha colpito il Paese, e Loreto dove ha sede l'omonimo santuario della Madonna protettrice dell'Arma Azzurra. Il 2020 è, infatti, l'anno giubilare proclamato da Papa Francesco nel centenario della proclamazione della Beata Vergine di Loreto, "Patrona degli Aeronauti".

"Le Frecce Tricolori dell'Aeronautica Militare saranno gli alfieri dei valori di unità nazionale, solidarietà e di ripresa in questo 2 giugno che quest'anno non celebreremo con la Parata ai Fori Imperiali. Alzando gli occhi al cielo potremo ammirare i colori del nostro Tricolore. Le Frecce, infatti, nei prossimi giorni sorvoleranno le Regioni italiane, stringendo in un abbraccio tutti gli italiani", ha scritto in una nota il Sottosegretario di Stato alla Difesa Angelo Tofalo. "Proprio nei valori della Repubblica si rispecchiano tutte le donne e gli uomini delle nostre Forze armate che ogni giorno, con straordinario impegno e sacrificio, lavorano per la difesa e la sicurezza nazionale", ha aggiunto Tofalo.

Il giro d'Italia delle Frecce tricolori si concluderà simbolicamente il 2 giugno, con il sorvolo di Roma in occasione della Festa della Repubblica. Gli aerei porteranno il tricolore sui cieli della Capitale effettuando alcuni passaggi sulla città durante la cerimonia di deposizione di una corona di alloro presso l'Altare della Patria da parte del presidente della Repubblica. "Abbraccio Tricolore" è il nome dell'niziativa che "si unisce ai tanti contributi delle Forze Armate in un momento in cui l'Italia è desiderosa di uscire da un periodo di crisi, nel rispetto delle regole, con responsabilità e attenzione", riporta la nota dell'Aeronautica Militare.

Il tour delle Frecce tricolori parte da Rivolto, sede del 313/o Gruppo Addestramento Acrobatico, per toccare nell'arco di cinque giorni tutti i capoluoghi di regione, per poi concludersi simbolicamente il 2 giugno, con il sorvolo di Roma. Un messaggio di speranza in un particolare momento storico durante il quale è necessario un forte impegno per assicurare la graduale ripresa delle attività sociali, lavorative ed economiche", conclude la nota.

Questo il programma dei sorvoli. Il 25 maggio: Trento, Codogno, Milano, Torino e Aosta. Il 26 maggio: Genova, Firenze, Perugia e L'Aquila. Il 27 maggio: Cagliari e Palermo. Il 28 maggio: Catanzaro, Bari, Potenza, Napoli e Campobasso. Il 29 maggio: Loreto, Ancona, Bologna, Venezia e Trieste. Il 2 giugno: Roma