Festa della Repubblica, la Cavo: "Un onore premiare chi si è distinto per impegno sociale"

GENOVA - "Le onorificenze al merito della Repubblica italiana che questa mattina ho avuto l'onore di consegnare a nome di Regione Liguria raccontano storie di persone, di volontari, di dipendenti pubblici che in questo anno si sono contraddistinti per l'impegno speciale e la dedizione con cui, con il loro lavoro, hanno aiutato a fronteggiare la pandemia: sono storie di medici rimasti anche quattro mesi senza vedere i loro familiari, di giovani e instancabili operatori della protezione civile, di volontari di strutture residenziali per disabili che hanno saputo riorganizzare il sistema". Così l'assessore alla Cultura della Regione Liguria Ilaria Cavo, rappresentante dell'ente alla cerimonia in Prefettura.

"La loro commozione, oggi, di fronte alle pergamene consegnate è l'immagine più efficace della festa della Repubblica; l'esempio, per tutti, di un paese che ha trovato le forze per superare un anno difficilissimo e ora ha una solida base per la ripartenza".