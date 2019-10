Festa della Protezione Civile in piazza De Ferrari, un successo in diretta su Primocanale

GENOVA - Genova ospita il primo atto della Festa della Protezione civile. In piazza de Ferrari fin dalle prime ore della mattina si sono schierati i volontari e i mezzi della nuova colonna mobile finanziata da Regione Liguria. Fanno bella mostra i nuovi mezzi della colonna mobile mentre i volontari presenti, alcuni dei 6mila che compongono il sistema regionale, spiegano e raccontano il loro impegno. Un modo per aiutare a comprendere come funzionano le attività di soccorso e assistenza alla popolazione durante le emergenze.

Primocanale, in diretta dalle 14, racconta dal vivo le emozioni di una giornata di festa. In piazza viene distribuita la "Cartina Parlante" che permette di identificare i moduli della colonna mobile regionale e conoscere l'attività svolta. Regione Liguria dedica particolare attenzione ai bambini con la predisposizione di percorsi ad hoc: per far loro comprendere il ruolo dei vari organismi impegnati nei soccorsi da quello cinofilo dei Vigili del Fuoco, alle tende di prima assistenza, dall'illustrazione delle tecniche del 118, fino a come parlare in radio in caso di emergenza e alle prove idrante con bersaglio.

I bambini che completano tutti i sette percorsi ricevono un regalo in ricordo. Alle 15 il capo del dipartimento nazionale della Protezione civile Angelo Borrelli saluta i volontari, insieme al presidente Giovanni Toti, all'assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone e al sindaco Marco Bucci. Alle 15.30 uno dei momenti più attesi della giornata con volontari, visitatori e istituzioni tutti in fila per la distribuzione gratuita della tipica focaccia col formaggio di Recco.