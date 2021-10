Ferrovie: lavori in Francia, stop treni tra Limone e Breil sulla Cuneo-Ventimiglia

VENTIMIGLIA - Da lunedì 18 ottobre la linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia, in particolare la tratta tra le stazioni di Limone in Italia e Tenda nella francese valle Roya, sarà interessata da lavori di potenziamento infrastrutturale: si sostituiscono i binari a Vievola, in Francia. "Gli interventi, eseguiti sulla tratta di competenza del gestore francese dell'infrastruttura, si concentreranno dal 18 al 20 ottobre e dal 25 al 27 ottobre", spiega Trenitalia.

Per sei giorni dunque non circoleranno i treni tra Limone e Breil, in Francia, lungo la linea ferroviaria che collega Cuneese con Liguria e Costa Azzurra. In questo caso non sono previsti bus sostitutivi, quelli che funzionano tra Ventimiglia e Breil, dove la linea ferroviaria è interrotta dall'alluvione del 2-3 ottobre 2020 e sarà riattivata solo a fine anno. Da un anno e per i prossimi due la linea ferroviaria è di fatto l'unica alternativa alla strada e alla galleria del Tenda, che non riaprirà prima della fine del 2023.