Fase 2, via libera alle prove nei teatri. Dal 1 giugno anche i nidi estivi

GENOVA - Con la nuova ordinanza firmata dal presidente di Regione Liguria Giovanni Toti si dà il via libera alla ripartenza di alcune attività sul territorio. Tra le novità, da domani potranno tornare a teatro gli addetti ai lavori, anche per provare gli spettacoli, che riprenderanno dal 15 giugno. Un'ulteriore spinta alle attività turistiche, in particolare: via libera a parchi divertimenti, lunapark, al lavoro delle guide, dei trenini turistici, di tutti i circoli culturali e ricreativi, delle attività di noleggio di mezzi di trasporto.

Riprenderà la formazione professionale: via libera ai tirocini curricolari dei corsi di formazione professionale. L'ordinanza formalizza il via libera ai centri estivi e servizi per l'infanzia e l'adolescenza da 0 a 17 anni a partire dal 1 giugno. "Si tratta dell'ultimo passo importante prima della scadenza del Dpcm nazionale e della riapertura dei confini regionali e nazionali" ha detto nel punto stampa sul Coronavirus il governatore.

Con la nuova ordinanza potranno inoltre riaprire dal 26 maggio le attività di spettacolo viaggiante, i luna park, i trenini turistici, i noleggi pubblici o privati di mezzi di trasporto, i centri culturali e ricreativi. Via libera agli informatori del farmaco, alle attività di formazione professionale in laboratorio, compresi stage ed esami finali, e alle guide turistiche. Inoltre sarà consentito l'accesso ai teatri e ai luoghi dello spettacolo per allestire le scene e sanificare i locali in previsione della riapertura del 15 giugno.

Bisognerà attendere invece giugno per i servizi per l'infanzia e l'adolescenza, compresi quelli della fascia 0-3 anni. Lo prevede l'ordinanza regionale firmata oggi dal presidente Giovanni Toti. Il provvedimento recepisce l'integrazione alle linee guida approvato all'unanimità dalla conferenza delle Regioni lo scorso 22 maggio.