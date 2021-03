Fabbriche Aperte 2021: i ragazzi scoprono le industrie savonesi con visite web

SAVONA - La quattordicesima edizione di Fabbriche Aperte® coniuga il momento di orientamento e formativo dei giovani, alla luce delle professioni maggiormente richieste dal mondo del lavoro, alla fruizione attraverso modalità di interazione in streaming a causa delle restrizioni imposte dal Covid-19.

Aziende e scuole, così, continueranno ad incontrarsi e dialogare condividendo un insegnamento ancora più forte e prezioso per gli studenti, ossia il ruolo fondamentale delle aziende per lo sviluppo economico e del tessuto sociale del Paese anche e soprattutto in un momento di emergenza come quello causato dalla pandemia.

Così il progetto Fabbriche Aperte® si rinnova e si presenta in un format completamente nuovo articolato in visite virtuali ed eventi streaming di incontro tra aziende e studenti in un dialogo che rimane interattivo e dinamico.

Il progetto nato per volontà dell’Unione Industriali di Savona, si è sviluppato negli anni con il sostegno della Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona, il contributo dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ed il supporto della Regione Liguria nell’ambito del progetto di orientamento “#Progettiamocilfuturo - fase 2” e della specifica azione “Ragazzi in Azienda” finanziata dal FSE e realizzata da ALISEO-Agenzia ligure per gli studenti e l'orientamento.

“E’ importante la continuità del progetto soprattutto quest’anno. Fabbriche Aperte® è un progetto che abbiamo apprezzato, che Regione Liguria ha sostenuto negli anni e che diventa essenziale soprattutto ora in una fase in cui con la pandemia assistiamo in tutta Italia a livello nazionale alle scelte dei ragazzi e dei giovani sempre più spinti verso la licealizzazione. Ovvero verso scelte di percorsi di studi che non vanno verso materie e discipline tecniche. Fabbriche Aperte® era nato proprio per spingere gli studenti, per far capire nel momento in cui sono ancora nella fase degli studi della scuola media l’importanza del sapere tecnico, del sapere professionale e della comprensione del loro territorio e delle professioni che il loro territorio può offrire" spiega l'assessore regionale Ilaria Cavo. Al fianco degli studenti, con il ruolo di tutor, ci saranno i ragazzi dell’Associazione Giovani per la Scienza ed i membri del Consolato Provinciale di Savona della Federazione Nazionale Maestri del Lavoro. La formula ha portato quest’anno più di 1000 ragazzi, 50 classi di 17 Istituti Comprensivi del Savonese, a preparare la visita virtuale presso 23 aziende del territorio, scoprendo produzioni ed eccellenze di ricerca, abbinando l’acquisizione di conoscenza ed informazioni a gioco e competizione.