Ex Ilva, Giorgetti: "Entro ottobre vogliamo un piano condiviso con ArcelorMittal"

GENOVA - Il ministro dell'Industria Giancarlo Giorgetti vede una soluzione all'orizzonte per l'ex Ilva: "Noi speriamo di avere per la metà di ottobre un piano condiviso anche con ArcelorMittal". Queste le parole dell'esponente di governo, oggi a Savona per incontrare il candidato sindaco del centrodestra Angelo Schirru, gli operatori portuali e i lavoratori di Funivie e Sanac.

"Il problema non è di mercato - sottolinea Giorgetti - Anzi, di acciaio c'è tanta necessità e i prezzi sono alle stelle. Il problema è riuscire a trovare e condividere un piano di sviluppo con l'azionista privato. Dobbiamo fare in modo che le nostre prospettive di sviluppo e per un acciaio 'ambientalmente compatibile', siano condivisi dal socio privato".

In relazione al ruolo dell'esecutivo, "come Stato, come governo, intendiamo mettere tante risorse che sono previste nel piano nazionale di ripresa e che a, a cascata, produrranno benefici in tutti gli insediamenti collegati all'acciaio, anche qui in Liguria. Vorremmo, e stiamo spingendo, affinché anche il socio privato condivida questo spirito e questa voglia di investimenti".