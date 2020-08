Estate in Liguria, caldo record: a Castelnuovo Magra oltre 38 gradi

GENOVA - Ancora caldo in Liguria. Ancora temperature ben oltre i 35 gradi. Domenica ritoccato il 'record' 2020 registrato sabato. La temperatura più alta è stata segnata a Castelnuovo Magra che ha raggiunto i 38.1 gradi. A Sarzana la massima ha segnato i 36.4, 36 a Pian dei Ratti (Orero, Genova), 35.7 a Ellera Foglietto (Albisola Superiore, Savona). Nell'imperiese Rocchetta Nervina ha toccato 35.0.

Nelle stazioni di riferimento delle città capoluogo di provincia queste le massime: Genova Centro Funzionale 33.0, Savona Istituto Nautico 32.4, Imperia Osservatorio Meteo Sismico 31.4, La Spezia 34.3. Un vero e priprio record sarebbe la temperature registrate alle Manie, sopra Finale Ligure, ma in questo caso dovrà essere valutato meglio nei prossimi giorni. Altre temperature massime di oggi: 3

LUNEDI' 10 AGOSTO - Tempo soleggiato disturbato nel pomeriggio da formazioni cumuliformi sui rilievi, in particolare alpini e appenninici, dove si potranno avere isolati rovesci e fenomeni temporaleschi. Venti: in prevalente regime di brezza lungo le coste, deboli variabili nelle zone interne. Mare: poco mosso o quasi calmo. Umidità: su valori medio-alti. Segnalazioni di protezione civile: disagio per caldo. La tendenza per i prossimi giorni vede ancora giornate di sole almeno fino al ferragosto.