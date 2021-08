Esce fuori strada e abbatte un semaforo e l'autovelox: un ferito

BORGHETTO SANTO SPIRITO - Ha colpito in pieno un semaforo e una colonnina dell'autovelox danneggiandoli. Incidente intorno alle 5,30 del mattino a Borghetto Santo Spirito nel Savonese. Per cause ancora in fase di accertamento un'auto alla cui guida si trovava una sola persona è uscita fuori strada in corso Vittorio Veneto (tratto dell'Aurelia).

Immediato l'intervento di vigili del fuoco e personale sanitario che ha prestato sul posto le prime cure all'automobilista. Nessuna grave ferita. Per ragioni di sicurezza il ferito è stato comunque trasportato in codice giallo all'ospedale di Pietra Ligure. Avviate le operazioni per mettere in sicurezza la strada e ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.