Emergenza Covid, per carte d'identità e patenti in scadenza arriva una nuova proroga

ROMA - Nuova proroga per le carte d'identità e per le patenti scadute o in scadenza durante l'emergenza Coronavirus: con un emendamento all'ultimo dl Covid approvato in commissione Affari costituzionali in Senato il nuovo termine viene rinviato da dicembre al 30 aprile 2021. Per quanto riguarda però l'espatrio la validità resta quella indicata sul documento alla data di scadenza. Dunque la seconda ondata della pandemia costringe ancora a misure di proroga per quanto riguarda la burocrazia.

Con l'eventuale stop agli esami pratici di guida nelle zone rosse, ''le attivita' delle scuole guida si riducono al 50%. "Chiediamo certezze per il futuro, perchè dopo i tre mesi di cessata attività della scorsa primavera gli operatori del settore rischiano di chiudere per sempre". E' questo l'appello che il presidente della Confarca, Paolo Colangelo, ha lanciato al viceministro dei Trasporti Giancarlo Cancelleri durante il XXXV congresso della confederazione che rappresenta le autoscuole, le scuole nautiche e gli studi di consulenza dislocati su tutto il territorio nazionale, che quest'anno si è svolto in modalità online per via dell'emergenza coronavirus.

In Liguria, posizionata dal governo in zona gialla, le attività delle scuole guida proseguono.