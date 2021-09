Educazione social(e), talk e discussione nel Parco Radura della Memoria

GENOVA - L'evento "Educazione social(e)" è una iniziativa all’interno del progetto LEELA – Innovare l’educazione, un progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. L'evento si svolgerà il 25 settembre in presenza presso il Parco Radura della Memoria e coprirà l'intera giornata. Esso si articola per i partecipanti in sei momenti, durante ognuno il/la relatore/relatrice proporrà un talk ispirazionale, cui seguirà una fase di confronto e discussione in tavoli di lavoro composti da circa 8 partecipanti ciascuno.

Le idee nate nel corso della giornata verranno poi raccolte nel Manifesto Dinamico, che verrà inviato a tutti i partecipanti e utilizzato da LEELA per gli scopi specifici della sua attività. Interverranno come relatori: Elena Tramelli - Scuola Visionar(y)a: una scuola possibile, ma soprattutto necessaria Gabriele Baroni - Sviluppo del potenziale: allenarsi all'imperfezione Gianfranco Marcucci - Educazione, desiderio e passione Francesco Bocciardo - Educazione&Sport: un binomio vincente Giulio Sandini - L'unione fa la scienza: la robotica come educazione multidisciplinare Eugenio Damasio - Alla scoperta dell'identità digitale usando carta e penna All'ingresso dell'evento verrà richiesto di esibire il Green Pass, necessario per partecipare secondo il Decreto Legge n.111 del 06 agosto 2021. L’evento è organizzato dall’associazione di promozione sociale Visionary all’interno del progetto LEELA, attivo da un anno in Val Polcevera che ha già coinvolto oltre 2000 studenti e 200 insegnanti in percorsi di sviluppo delle life skills per rafforzare le competenze e le capacità individuali dei bambini. Il progetto LEELA è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD