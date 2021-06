E' morto Lorenzo Bozano, condannato per l'omicidio di Milena Sutter

LIVORNO - E' morto oggi mentre faceva un bagno in mare all'isola d'Elba Lorenzo Bozano, il genovese condannato all'ergastolo per l'omicidio della tredicenne Milena Sutter avvenuto nel 1971, uno dei fatti di cronaca nera che hanno segnato la vita non solo criminale di Genova.

Milena era la figlia di un industriale svizzero e scomparve dopo essere uscita dalla scuola Svizzera di via Peschiera, nel centro di Genova.

Il giorno dopo i genitori ricevettero una telefonata da una voce maschile che chiedeva 50 milioni di lire come riscatto: "Se volete Milena viva, prima aiuola in Corso Italia". Fu l'unico contatto, fino al ritrovamento del cadavere, due settimane dopo. In realtà la giovane, stabilirono i periti, venne uccisa il giorno stesso del rapimento, tra le 18 e le 18.30. Il cadavere venne prima seppellito in una fossa e poi gettato in mare con addosso sei piombi da un chilo l'uno.

Il corpo di Milena Sutter fu ritrovato il pomeriggio del 20 maggio da due pescatori in barca. Bozano, che aveva 25 anni, venne arrestato la sera dello stesso giorno. La sua spider rossa era stata vista ferma vicino alla casa della famiglia Sutter e alcuni testimoni riferirono anche di averla notata fuori da scuola. Altre persone dissero che il giovane aveva parlato prima della scomparsa di Milena Sutter di un rapimento. Gli investigatori trovarono 23 indizi.

Bozano venne arrestato il giorno stesso del ritrovamento del corpo di Milena. In primo grado, nel 1973, venne assolto. La condanna all'ergastolo arrivò al termine del processo d'appello, nel 1975. Divenne definitiva l'anno dopo con la sentenza della cassazione. Ma nel frattempo Bozano era fuggito. Venne arrestato nel 1979 in Francia, dove viveva sotto falso nome. Dopo venne trasferito nel carcere di Porto Azzurro, all'Elba.

Bozano, conosciuto come 'il biondino dalla spider rossa' ha avuto un malore mentre stava facendo il bagno a a Bagnaia. E' stato portato a terra da un bagnino: il medico ha provato a rianimarlo ma non c'è stato nulla da fare.

Settantasei anni, Bozano aveva scontato la sua pena nel carcere di porto Azzurro all'isola d'Elba ed era in libertà condizionata da circa un anno.

Viveva nella casa di accoglienza per detenuti dell'associazione di volontariato Dialogo, dove da qualche anno faceva il custode e il segretario.

Mentre scontava la pena in libertà condizionata per l'omicidio di Milena l'11 giugno 1997 molestò una ragazza di 16 anni, a Livorno, spacciandosi per poliziotto; per questo reato fu condannato nel 1999 a due anni di reclusione: era tornato in regime di semilibertà nel febbraio 2019.