E' Fascia, nell'entroterra di Genova, il comune più vecchio d'Italia

GENOVA - E' il piccolo comune di Fascia, 65 anime, situato sulle pendici meridionali del monte Carmo (1641 m), spartiacque tra la val Trebbia e la val Borbera, nell'entroterra di Genova, il comune più vecchio d'Italia, dove l'età media supera i 66 anni.

E' quanto emerge dal censimento Istat sul 2019, che ha evidenziato come la popolazione italiana sia sempre più vecchia, e anche l'età media si sia innalzata fino a 45 anni. L'eta' media degli italiani si è infatti alzata nel 2019 di due anni rispetto al 2011 (da 43 a 45 anni), ed è cresciuto l'indice di vecchiaia, ovvero il rapporto tra gli over 65 anni e gli under 15 fino al 180%.

Secondo il rapporto dell'Istat "Il numero di anziani per bambino passa da meno di uno nel 1951, a cinque nel 2019 (era 3,8 nel 2011), e l'indice di vecchiaia (dato dal rapporto tra la popolazione di 65 anni e più e quella con meno di 15 anni), è notevolmente aumentato, dal 33,5% del 1951 a quasi il 180% del 2019 (148,7% nel 2001)". Il comune più giovane è invece Orta di Atella, in provincia di Caserta, con una età media di 35,3 anni.

Per quanto riguarda i dati regionali il primato per regione più vecchia d'Italia spetta ancora alla Liguria che si conferma la regione con l'età media più elevata (49 anni). La Campania, con 42 anni, è la regione con la popolazione più giovane, seguita da Trentino Alto Adige (43 anni), Sicilia e Calabria (entrambe con 44 anni). Anche nel 1951 la Campania e la Liguria erano la regione più giovane e quella più vecchia, ma, per entrambe, l'età media risultava più bassa di 13-14 anni rispetto a quella registrata nel 2019.