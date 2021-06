Dopo l'Asl1 anche l'ospedale di Albenga è Covid free

GENOVA - L'ospedale di Albenga è Covid-free e lo è anche il Comune di Portofino dove tutti i residenti sono stati vaccinati". Lo annuncia il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti. Per quanto riguarda i numeri, "siamo stabili a 30 pazienti ricoverati di cui 8 in terapia intensiva, dove il tasso di occupazione dei posti letto è al 4% (rispetto alla soglia del 30%) mentre nei reparti di area medica è al 2% (soglia 40%).

Anche l'Rt è stabile a 0.65 mentre l'incidenza settimanale media ogni 100mila abitanti è di 5 casi a livello regionale, 10 a Savona, 2 alla Spezia, 3 ad Imperia e 4 a Genova", dice Toti. Il presidente aggiunge che "secondo le valutazioni del ministero della Salute, dell'Istituto di Sanità e della Cabina di regia nazionale, la Liguria si colloca in una fascia di rischio medio basso, perfettamente coerente con il passaggio in area bianca avvenuto il 7 giugno scorso e con la zona verde europea in cui ci troviamo". E sulle vaccinazioni dice: "Tutti dobbiamo vaccinarci, per tutelare noi stessi e chi ci sta vicino. In caso contrario si rischia di lasciare spazio alle varianti, molto contagiose, con il pericolo, in caso di contagio, di finire in ospedale con conseguenze anche gravi".