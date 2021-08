Domenica di sole in Liguria ma a inizio settimana torna la pioggia

GENOVA - Sole e qualche nube di passaggio. Ancora una bella giornata per questa domenica di fine agosto per la Liguria. Cielo sereno e temperature massime che non andranno oltre i 30 gradi mentre le minime viaggeranno sui 20-24 gradi nelle prinicipali città della costa. Venti moderati e mare mosso o poco mosso.

Qualche nube in più sui rilievi soprattutto a partire dal pomeriggio. Ma lo sguardo si proietta all'inizio settimana quando tornerà il maltempo e la pioggia in Liguria. Da lunedì infatti una perturbazione in arrivo da Est porterà pioggie a partire dal Levante ligure con possibili sconfinamenti anche lungo le coste, lieve calo delle temperature e venti ancora moderati. Nella giornata di martedì ancora qualche fenomeno possibile nel Ponente ma una situazione migliore sul resto della Liguria. Meteo instabile però per tutta la settimana. Le tendenze parlano al momento di possibili pioggie già durante la giornata di mercoledì così come in quella di venerdì.