Disagi in autostrada, lunga coda in A12 per un veicolo in avaria

GENOVA - Non c'è mai una vera e propria tregua per le autostrade della Liguria. Persino in una giornata senza i numerosi cantieri, sulla A12 si sono formati fino a 11 km di coda a causa di un veicolo in avaria tra Genova est e Recco in direzione del Levante. Tutto questo accade anche perché la nostra autostrada non ha quasi corsie di emergenza: Il traffico scorre su una corsia per consentire il sorpasso del mezzo pesante in panne. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale ed i mezzi di soccorso meccanico. Anche nella giornata di venerdì, code fino a 11 km ma a causa dei cantieri Salt non smontati tra Deiva Marina e Carrodano.

Disagi anche per chi dal Piemonte sta percorrendo la A26. Nel tratto piemontese, infatti, permangono i cantieri all'altezza di Ovada e causano inevitabili rallentamenti. E da lunedì saranno ripristinati anche tutti i lavori sulla Voltri-Santhià fino a venerdì 4, ma saranno gli unici nel nodo genovese da qui al 7 giugno, poiché è stata stabilita una pausa da tutti gli interventi in corso d'accordo con i concessionari.

Ma adesso preoccupa l'estate. Mentre i cittadini e gli autotrasportatori sono esasperati per le continue code infrasettimanali mentre si raggiungono i posti di lavoro, dal 7 giugno ci sarà la grande spinta e ripartenza del turismo con la Liguria in zona bianca. Tutto questo, però, rischia di essere compromesso dai cantieri. Primocanale da tempo denuncia i disagi quotidiani degli automobilisti, disagi che purtroppo sembrano ancora senza fine.