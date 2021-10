Dipendenti Riviera Trasporti in sciopero: mattina di disagi in tutto l'imperiese

IMPERIA - Mattinata di manifestazioni e proteste in tutta la Liguria: mentre i lavoratori delle riparazione navali nel porto di Genova bloccavano la zona del centro (LEGGI QUI) , contemporaneamente nasceva il caos nel settore trasporti tra Ventimiglia, Sanremo e Imperia, dove i bus gestiti da Riviera Trasporti, a sorpresa, sono rimasti fermi.

Centinaia di ragazzi e ragazze lasciati "a piedi" mentre aspettavano l'autobus per andare a scuola, insieme ai pendolari che usano i traporti provinciali per andare a lavoro: un blocco quasi improvvisato, non previsto, che ha visto lo stop totale delle vetture da parte dei 350 lavoratori dell'azienda che non ricevono la busta paga da mesi.

Alle 10 del mattino l'incontro tra Prefetto, vertici RT e sindacati per trovare una soluzione al problema degli stipendi non erogati (IL PROBLEMA) : fuori la Prefettura un gruppo di lavoratori radunati e una quindicina di autobus hanno aspettato la fine dell'incontro nella corsia preferenziale, lo stesso presidio si è svolto contemporaneamente a Ventimiglia e Bordighera.

Presenti alla riunione il nuovo Prefetto Armando Nanei e il presidente ad interim della Provincia Luigino Dellerba, il quale, contattato telefonicamente da Primocanale di prima mattina, ha ipotizzato il reato di interruzione di pubblico servizio a causa della totale assenza di avvisi data dai dipendenti di Riviera Trasporti, che, a distanza di ore, non sembrerebbe essersi avverato.