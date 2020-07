Derby in Terrazza va in esterna tra i tifosi per la stracittadina

GENOVA - Grande appuntamento su Primocanale questa sera per il Derby della Lanterna numero 120: la tradizionale trasmissione Derby in Terrazza si svolgerà in esterna, tra i tifosi di Genoa e Sampdoria, presso lo splendido scenario del West beach Genova by Levante C Pegliese, in via Ronchi Traversa. L'appuntamento è dalle 20,30 a mezzanotte e mezza, con Maurizio Michieli e Giovanni Porcella che condurranno il programma in mezzo alla gente, con il supporto degli opinionisti Domenico Arnuzzo, Carlo Pernat, Lorenzo Licalzi, Giorgio Guerello, Stefano Rissetto, Domenico Ravenna, Andrea Lazzara.

Non mancheranno i comici, da Massimo Olcese a Marco Rinaldi, Matteo Monforte e i grandi ex come Sidio Corradi, i musicisti Andrea Cervetto ed Enrico Bianchi, il pluricampione del Mondo di moto d'acqua Fabio Incorvavia e la partecipazione dell'Assessore allo sport per la Regione Ilaria Cavo e del Consigliere Comunale Delegato alla Protezione Civile Sergio Gambino.

Nell'impianto sportivo/ricreativo di Multedo, completamente rinnovato grazie al lavoro di Marco Doragrossa e dei suoi collaboratori della Levante C Pegliese, si ritroveranno i sostenitori rossoblucerchiati che seguiranno la partita - fischio di inizio alle 21,45 - e interagiranno con la trasmissione di Primocanale attraverso Silvia Mesturini e Silvia Isola. Tanti contributi e tante sorprese per una serata che si annuncia davvero particolare ed intensa.

Il lungo pre gara, la cronaca della sfida, i commenti a caldo, le pagelle, il tutto accompagnato dal tifo da stadio degli amici del West beach Genova. Il Derby della Lanterna è su Primocanale, canale 10 del digitale terrestre della Liguria ed in streaming su primocanale.it, dove sarà possibile anche seguire in diretta la cronaca del match.