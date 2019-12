Derby, il Comune di Genova premierà le due abbonate da più tempo a Genoa e Sampdoria

GENOVA - “In vista del derby tra Genoa e Sampdoria in programma il prossimo 14 dicembre il Comune di Genova ha deciso di dare un riconoscimento ai tifosi ma non solo". Lo ha detto Stefano Anzalone, Consigliere Delegato allo Sport del Comune di Genova.

"Prima del match - spiega Anzalone - abbiamo deciso di omaggiare le due tifose di Genoa e Sampdoria che sono abbonate da più anni: per questo ho chiesto ai club di fornirmi i nominativi. E ci sembrava giusto evidenziare anche la figura dell’arbitro: per questo grazie alla segnalazione che ci darà l’Associazione Italiana Arbitri della Liguria premieremo anche il direttore di gara della nostra regione ancora in attività che è iscritto da più anni all’AIA. Premieremo tutti pochi minuti prima del fischio d’inizio, il derby è una grande festa della città ed è giusto rendere protagonisti anche i tifosi e gli arbitri”.