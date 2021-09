Decine di km di coda sulla A10 a causa dei lavori, giornata nera per le autostrade liguri

GENOVA - Un'altra giornata di disagi in autostrada che passa senza ormai destare più tanto stupore. Liguri, autotrasportatori e chiunque si trovi a capitare nella nostra regione ormai ci hanno fatto l'abitudine che in Liguria si sa quando si parte, ma mai quando si arriva.

Decine di km di coda in A10 questo pomeriggio, dopo le code mattutine, con l'Autofiori in tilt per i cantieri a cui si sono andati ad aggiungere due incidenti di lieve entità. Sulle altre tratte restano i "soliti" km di coda che si registrano ormai quotidianamente nei soliti punti interessati dai lavori in corso. Primocanale tutti i giorni racconta la situazione tragica che si sta consumando sulle principali infrastrutture della regione.

Messaggi di rassegnazione ed esasperazione girano sui gruppi Facebook dove i liguri condividono i tanti dolori provocati da questa situazione. Emanuele racconta la sua Odissea: "C'ero anche io oggi, per evitare i 12 km di coda tornando da Arma di Taggia sono uscito a San Bartolomeo al Mare e rientrato a Borghetto Santo Spirito. Poi sono uscito di nuovo a Genova Pra perché c'era di nuovo coda e fino a Genova Aurelia". Luciano invece commenta amaramente "La loro forza è che noi facciamo tante parole e niente fatti". E la proposta di Gabriele è questa: "Hanno riaperto una miriade di cantieri… ma perché per tre giorni non ci giriamo tutti sull’Aurelia e lasciamo le autostrade deserte?!? Intanto coda per coda… almeno blocchiamo tutto legittimamente e legalmente e poi magari qualcuno di quei paletti inutili li tolgono".

GLI AGGIORNAMENTI

ORE 19:30 - In corso di diminuzione il traffico sulla Autofiori dopo ore di code: ora i km di coda tra Andora ed Albenga per lavori sono 4 in direzione Italia causa incidente. Stabili le altre. Sulla A10 Coda di 4 km tra Celle Ligure e Bivio A10/Inizio Complanare Savona per lavori in direzione Ventimiglia, in direzione Genova coda di 2 km il tra Bivio A10/Inizio Complanare Savona e Albisola per lavori. Sulla A12 1 km di coda fra Chiavari e Rapallo in direzione Genova per lavori, 1 km anche fra Recco e Rapallo in direzione Rosignano per lavori.

ORE 19 - Sull'Autofiori A10 10 km di coda tra Andora ed Albenga per lavori in direzione Italia causa incidente. Sulla A10 Coda di 4 km tra Celle Ligure e Bivio A10/Inizio Complanare Savona per lavori in direzione Ventimiglia, in direzione Genova coda di 3 km il tra Bivio A10/Inizio Complanare Savona e Albisola per lavori. Sulla A12 1 km di coda fra Chiavari e Rapallo in direzione Genova per lavori, 1 km anche fra Recco e Rapallo in direzione Rosignano per lavori. Sulla A26 coda di 4 km fra tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori in direzione Gravellona Toce

ORE 18 - Sull'Autofiori 8 km di coda tra Andora ed Albenga per lavori in direzione Italia causa incidente. Sulla A10 Coda di 4 km tra Celle Ligure e Bivio A10/Inizio Complanare Savona per lavori in direzione Ventimiglia, in direzione Genova coda di 3 km il tra Bivio A10/Inizio Complanare Savona e Albisola per lavori. Sulla A12 1 km di coda fra Chiavari e Rapallo in direzione Genova per lavori, 1 km anche fra Recco e Rapallo in direzione Rosignano per lavori. Sulla A26 coda di 4 km fra tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori in direzione Gravellona Toce. Sulla A7 coda di 2 km fra Genova Bolzaneto e Ronco Scrivia per lavori in direzione Milano

ORE 17 - Sull'Autofiori 9 km di coda tra Imperia Est ed Albenga per lavori in direzione Italia causa incidente; sempre in direzione Italia sono presenti 3 km di coda tra Andora ed Albenga per lavori. 2 km invece tra Albenga ed Andora in direzione Francia per lavori, 1 km di coda tra Finale Ligure e Pietra Ligure in direzione Francia per lavori. Sulla A10 Coda di 3 km tra Celle Ligure e Bivio A10/Inizio Complanare Savona per lavori in direzione Ventimiglia, in direzione Genova coda di 3 km il tra Bivio A10/Inizio Complanare Savona e Albisola per lavori. 3 km di coda anche fra il Bivio A10/A26 Trafori e Genova Pegli per veicolo in avaria. Sulla A12 1 km di coda fra Chiavari e Rapallo in direzione Genova per lavori

ORE 16:30 - Un incidente nato al chilometro 82+800 tra Albenga e Andora in direzione Francia, sulla Autofiori, nel pomeriggio di oggi ha provocato code fino a 7 km fra Borghetto ed Andora in direzione Francia. Tra le conseguenze cè stato un ferito trasportato in codice giallo all'ospedale di Pietra Ligure. 8 km di coda anche tra San Bartolomeo ed Albenga in direzione italia. Sempre in direzione Italia sono presenti 3 km di coda tra Andora ed Albenga. Sulla A10 Coda di 3 km tra Celle Ligure e Bivio A10/Inizio Complanare Savona per lavori in direzione Ventimiglia, in direzione Genova coda di 2 km il tra Bivio A10/Inizio Complanare Savona e Albisola per lavori. 2 km di coda anche fra il Bivio A10/A26 Trafori e Genova Pegli per veicolo in avaria. Sulla A12 coda di 1 km fra Recco e Rapallo in direzione Rosignano per lavori; 1 km di coda anche fra Chiavari e Rapallo in direzione Genova per lavori. Sulla A26 coda di 1 km fra tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Ovada per lavori.

ORE 15:30 - Sulla A10 Coda di 3 km tra Celle Ligure e Bivio A10/Inizio Complanare Savona per lavori in direzione Ventimiglia, in direzione Genova coda di 2 km il tra Bivio A10/Inizio Complanare Savona e Albisola per lavori. 2 km di coda anche fra il Bivio A10/A26 Trafori e Genova Pegli per veicolo in avaria. Sulla A12 coda di 1 km fra Recco e Rapallo in direzione Rosignano per lavori; 1 km di coda anche fra Chiavari e Rapallo in direzione Genova per lavori. Sulla A26 coda di 1 km fra tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Ovada per lavori.