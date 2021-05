Daniela e Mariangela dietro il banco di Giusvalla, la vittoria di Viaggio in Liguria

GIUSVALLA - Dopo anni di racconti amari, una grande soddisfazione per la battaglia più forte avviata oltre sette anni fa da Viaggio in Liguria: quella a sostegno delle piccole botteghe montane del profondo entroterra che segnano un servizio sociale per borghi sperduti.

Dapprima, il programma di Primocanale del mercoledì sera ne ha raccontato le storie e i protagonisti. Poi ha lanciato proposte a privati e politica. Successivamente, non ha rinunciato a mettere sul tavolo le proprie idee.

La sintesi più volte esposta dal Cucinosofo, Sergio Rossi: "Al di là del fatto che simili presidi commerciali dovrebbero avere una tassazione differente, possono stare in piedi solo se puntano su qualcosa di artigianale che vada oltre la singola vendita di latte e pane".

Esattamente come insegnato da Daniela e Mariangela, titolari della bottega di Giusvalla, volti dell'avvio della prossima puntata di Viaggio in Liguria: "Abbiamo vinto il bando della Regione (quello invocato dal programma oltre un lustro fa, ndr) e così abbiamo potuto costruire un nostro laboratorio interno al negozio. Oggi, produciamo anche prodotti di gastronomia e pasticceria. Grazie a questo, la bottega gira e la gente ci considera un punto di riferimento".

